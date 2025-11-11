Pazaryeri'de Başkan Tekin Lösemili Çocuklarla Buluştu

Başkan Zekiye Tekin, Lösemili Çocuklar Haftası etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi; Nabi Avcı MTAL öğrencilerinin gösterileriyle farkındalık oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:23
Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık etkinliği

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlik, Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program çerçevesinde gerçekleştirildi. Programda lösemiye dikkat çekilerek toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrencilerin emek dolu gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Başkan Tekin, lösemili çocukların gülüşlerinin mücadele gücü verdiğini vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir hastalığa değil, bir umuda dikkat çekiyoruz. Hepimiz bir el olursak, hiçbir çocuk yalnız kalmaz. Her maskenin ardında bir kahraman, her gülüşün ardında bir umut var" dedi.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Çoğul ve öğretmenler, Başkan Tekin’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti ve farkındalık çalışmalarına yıl boyunca devam edeceklerini açıkladı.

Etkinlik, "Lösemili çocuklar yalnız değildir" mesajıyla sona erdi.

