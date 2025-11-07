Pelin Güneş Muğla'da Minik Okurlarla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Banda Kitapevi iş birliğiyle söyleşi ve imza günü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Banda Kitapevi iş birliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte yazar Pelin Güneş okurlarıyla bir araya geldi.

Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline başlıklı söyleşi ve imza gününde; 6-8, 9-12 yaş kategorilerinde eserler veren, sonrasında çocuk edebiyatına yönelen ve mizah yüklü üslubuyla tanınan Güneş, Muğla’daki çocuklarla buluştu.

Muğla'nın farklı okullarından gelen öğrenciler, yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Güneş, çocukların merak dolu sorularını yanıtlayarak yazmanın yalnızca kelimelerle değil, hayal gücüyle kurulan bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda minik katılımcılar, sevdikleri yazarla fotoğraf çektirip kitaplarını imzalatarak unutulmaz anlar yaşadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür, sanat ve edebiyatla buluşmasını sağlamak için benzer etkinlikleri yıl boyunca sürdürecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, onları düşünmeye, üretmeye ve sorgulamaya teşvik eden her etkinlik bizim için çok kıymetli. Çünkü geleceğe yapılacak en büyük yatırım, çocuklarımızın hayal gücüne ve özgüvenine yapılan yatırımdır. Muğla’yı kültürün, sanatın ve edebiyatın buluştuğu bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda bu tür buluşmaları artıracağız"

