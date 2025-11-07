Pelin Güneş Muğla'da Minik Okurlarla Buluştu

Pelin Güneş, Muğla'da düzenlenen söyleşi ve imza gününde 6-8 ve 9-12 yaş aralığındaki çocuklarla buluştu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:21
Pelin Güneş Muğla'da Minik Okurlarla Buluştu

Pelin Güneş Muğla'da Minik Okurlarla Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Banda Kitapevi iş birliğiyle söyleşi ve imza günü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Banda Kitapevi iş birliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte yazar Pelin Güneş okurlarıyla bir araya geldi.

Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline başlıklı söyleşi ve imza gününde; 6-8, 9-12 yaş kategorilerinde eserler veren, sonrasında çocuk edebiyatına yönelen ve mizah yüklü üslubuyla tanınan Güneş, Muğla’daki çocuklarla buluştu.

Muğla'nın farklı okullarından gelen öğrenciler, yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Güneş, çocukların merak dolu sorularını yanıtlayarak yazmanın yalnızca kelimelerle değil, hayal gücüyle kurulan bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda minik katılımcılar, sevdikleri yazarla fotoğraf çektirip kitaplarını imzalatarak unutulmaz anlar yaşadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür, sanat ve edebiyatla buluşmasını sağlamak için benzer etkinlikleri yıl boyunca sürdürecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, onları düşünmeye, üretmeye ve sorgulamaya teşvik eden her etkinlik bizim için çok kıymetli. Çünkü geleceğe yapılacak en büyük yatırım, çocuklarımızın hayal gücüne ve özgüvenine yapılan yatırımdır. Muğla’yı kültürün, sanatın ve edebiyatın buluştuğu bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda bu tür buluşmaları artıracağız"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PELİN GÜNEŞ’İ MİNİK OKURLARLA BULUŞTURDU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PELİN GÜNEŞ’İ MİNİK OKURLARLA BULUŞTURDU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PELİN GÜNEŞ’İ MİNİK OKURLARLA BULUŞTURDU

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı