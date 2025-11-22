Pendik Marina'da Tekne Kazası: M.T. Pervaneye Takılarak Hayatını Kaybetti

Pendik Marina'da halatın kopması sonucu teknenin aniden durmasıyla denize düşen M.T. (40), pervaneye takılarak ağır yaralandı; hastanede yaşamını yitirdi, kaptan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:18
Olayın Detayları

16 Kasım günü Pendik Marina'da meydana gelen kazada, üç kişinin bulunduğu teknede bağlama halatının kopması sonucu trajik bir olay yaşandı.

İddiaya göre, M.T. (40) ve iki arkadaşı tekneyle denize açılmak isterken, tekneyi iskeleye bağlayan halat bilinmeyen bir nedenle koptu. Hareket halindeki teknenin aniden durması üzerine M.T. dengesini kaybederek denize düştü.

Düştüğü noktada teknenin motor pervanesine takılan M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tekne kaptanı A.A.K. (41) kazanın ardından gözaltına alındı; çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Durum

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Aileye başsağlığı, olayla ilgili yasal sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.

