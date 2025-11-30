Pendik'te Muhtarlıkta 'Fakirlik Belgesi' Kavgası: Kadın Morluk İddiasıyla Kamera İncelensin Talebi

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında 'fakirlik belgesi' talebi kavga ile sonuçlandı; Gülcan Köse muhtardan fiziksel müdahale iddia etti, kamera kayıtlarının incelenmesi isteniyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:59
Pendik'te Muhtarlıkta 'Fakirlik Belgesi' Kavgası: Kadın Morluk İddiasıyla Kamera İncelensin Talebi

Pendik'te Muhtarlıkta 'Fakirlik Belgesi' Kavgası: Kadın Morluk İddiasıyla Kamera İncelensin Talebi

24 Kasım sabahı Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında, 'fakirlik belgesi' talebi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Gülcan Köse ile Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler karşı karşıya geldi; çevredekiler güçlükle araya girdi.

Olayın Detayları

İddiaya göre iki çocuk annesi olan Köse, kamudan avukat tutabilmek için 'fakirlik belgesi' talebinde bulundu. Muhtar Güler, kadının sigortalı çalıştığını belirterek belge verilemeyeceğini söyledi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gülcan Köse olayla ilgili olarak şunları söyledi: "İki çocuk annesiyim, boşanma sürecindeyim ve asgari ücretle çalışıyorum. Fakirlik belgesi talebinde bulunmak için muhtarlığa gittim. Muhtar, SSK’lı olduğum için belgeyi veremeyeceğini söyledi. O sırada kılık kıyafetim ve telefonum hakkında eleştirilerde bulundu, bağırarak dışarı çıkmamı istedi ve fiziksel olarak bana müdahale etti. O an çok korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu. Kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Hakkımı arayacağım."

Avukatın Açıklaması

Avukat Melih Serhat Çağta ise şunları belirtti: "Muhtar, görevini kötüye kullanarak müvekkilimi darbetmiştir. Kamera kayıtları, kendisine tahsis edilen silahı korkutma amacıyla kullandığını da göstermektedir. Müvekkilimizin yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerimiz mahkemeye iletilecektir. Ayrıca olayla ilgili savcılığa da şikayette bulunacağız".

GÜLCAN KÖSE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÜLCAN KÖSE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AVUKAT MELİH SERHAT ÇAĞTA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı