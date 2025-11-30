Pendik'te Muhtarlıkta 'Fakirlik Belgesi' Kavgası: Kadın Morluk İddiasıyla Kamera İncelensin Talebi

24 Kasım sabahı Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında, 'fakirlik belgesi' talebi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Gülcan Köse ile Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler karşı karşıya geldi; çevredekiler güçlükle araya girdi.

Olayın Detayları

İddiaya göre iki çocuk annesi olan Köse, kamudan avukat tutabilmek için 'fakirlik belgesi' talebinde bulundu. Muhtar Güler, kadının sigortalı çalıştığını belirterek belge verilemeyeceğini söyledi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gülcan Köse olayla ilgili olarak şunları söyledi: "İki çocuk annesiyim, boşanma sürecindeyim ve asgari ücretle çalışıyorum. Fakirlik belgesi talebinde bulunmak için muhtarlığa gittim. Muhtar, SSK’lı olduğum için belgeyi veremeyeceğini söyledi. O sırada kılık kıyafetim ve telefonum hakkında eleştirilerde bulundu, bağırarak dışarı çıkmamı istedi ve fiziksel olarak bana müdahale etti. O an çok korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu. Kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Hakkımı arayacağım."

Avukatın Açıklaması

Avukat Melih Serhat Çağta ise şunları belirtti: "Muhtar, görevini kötüye kullanarak müvekkilimi darbetmiştir. Kamera kayıtları, kendisine tahsis edilen silahı korkutma amacıyla kullandığını da göstermektedir. Müvekkilimizin yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerimiz mahkemeye iletilecektir. Ayrıca olayla ilgili savcılığa da şikayette bulunacağız".

