Pendik'te Muhtarlıkta 'Fakirlik Belgesi' Krizi: Vatandaş ile Muhtar Arasında Kavga

Olayın Detayları

Olay, 24 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi.

İddiaya göre bir kadın vatandaş, 'fakirlik belgesi' almak için muhtarlığa gitti. Talebi üzerine muhtar, kadının sistemde sigortalı göründüğü gerekçesiyle belgeyi veremeyeceğini söyledi.

Bu cevap üzerine sinirlenen vatandaşın muhtara saldırmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhtarın da karşılık vermesiyle kavga büyüdü ve çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Kavgaya ilişkin anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

