Pendik'te Tır Kazası: Direksiyon Başında Uyuduğu İddia Edilen Tır 5 Araca Çarptı

Pendik Kavakpınar'da iddiaya göre sürücünün uyumasıyla tır, 5 araca çarparak durdu; kazada yaralanan olmadı, anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:04
Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın iddialara göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak 5 araca çarptığı bildirildi. Olayda şans eseri kimsenin yara almaması dikkat çekti.

Kaza anı ve güvenlik kamerası

Kaza, 13 Kasım günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Görüntülere göre tır bir anda kontrolden çıkarak önündeki araçları metrelerce sürükledi; cadde üzerinde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Kazanın bazı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve bir yayanın son anda savrulan aracın altından kurtulduğu görüldü.

Tanık ifadeleri

Olay yerindeki esnaflardan Cemal Bilici olay anını şu sözlerle anlattı: "Dükkanımızda oturuyorduk. Sürücü artık uyumuş mu ne olmuşsa 5 arabayı birden eze eze gitti. Gördüğüm kadarıyla sadece direksiyonu tutuyordu, olay zaten tam karşımızda oldu. Sürücü de şoka girmişti, kendinde değildi. Neredeyse baygın haldeydi, belki de kalp krizi gibi bir şey geçirip fenalaştı bilemiyoruz; sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu. Sağa sola boş bakıyor gibiydi. Araçtan indiğinde de garip hareketleri vardı. Sevindirici tarafı çok şükür ölen ya da yaralanan yok".

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturma ve incelemeler sonucunda netleşecek.

