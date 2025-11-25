Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 71 kilo 400 gram Skunk Ele Geçirildi

Şüpheli E.Ö. gözaltında, soruşturma sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ilçesinde yürüttükleri çalışma kapsamında bir ikamete ve bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 71 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Soruşturmayla ilgili tahkikat işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından devam ettiği öğrenildi.

PENDİK'TE BİR UYUŞTURUCU SATICISINA AİT EV VE ARACA DÜZENLENEN OPERASYONDA E.Ö. İSİMLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 71 KİLO 400 GRAM 'SKUNK' MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.