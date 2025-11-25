Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 71 kilo 400 gram Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli E.Ö. Gözaltında

Pendik'te düzenlenen operasyonda E.Ö. gözaltına alındı; ev ve araçta toplam 71 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Soruşturma Narkotik Şube'de sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:40
Şüpheli E.Ö. gözaltında, soruşturma sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ilçesinde yürüttükleri çalışma kapsamında bir ikamete ve bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 71 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Soruşturmayla ilgili tahkikat işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından devam ettiği öğrenildi.

