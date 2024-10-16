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Peru Cezaevinde Yangın Faciası: 5 Mahkum Hayatını Kaybetti

Peru'nun Huancayo Cezaevi'nde çıkan yangında 5 mahkum yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:52
Peru Cezaevinde Yangın Faciası: 5 Mahkum Hayatını Kaybetti

Peru'da Cezaevinde Yangın

Güney Amerika'nın Peru ülkesinde yer alan bir cezaevinde meydana gelen trajik yangında, ilk bilgilere göre 5 mahkum hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Ulusal Cezaevi Enstitüsü'nden gelen açıklamada, Junin bölgesindeki Huancayo Cezaevi'nde meydana gelen yangının nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi. İlk belirlemelere göre yangının cezaevinin ayakkabı atölyesinde başladığı, ardından diğer bölümlere yayıldığı bildirildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla hastaneye taşındı. Yetkililer, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ailelerin Endişesi

Bazı mahkum yakınları, cezaevinin önünde toplanarak yetkililerden bilgi talep etti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri, yaşanan olayın ardından büyük bir endişe içinde.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın ayrıntıları ilerleyen günlerde gün yüzüne çıkacak.

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