Petro'dan Milei'ye Sert Tepki: Serbest Piyasa Yoksulluktan Başka Bir Şey Getirmedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin G20 Liderler Zirvesi'nde önerdiği serbest piyasa sisteminin, son 50 yılda yalnızca yoksulluktan başka bir şey getirmediğini söyledi.

Petro, sosyal medya platformu X'te gerçekleştirdiği paylaşımda, Milei ile arasında geçen tartışmanın detaylarına yer verdi. G20 Zirvesi'nde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sunulan serbest piyasa modelinin yeni olmadığını vurgulayan Petro, "Serbest piyasa mı, dayanışmaya dayalı bir toplum mu?" sorusunu sordu. Ayrıca, şiddet, eşitsizlik ve iklim krizinin inkar edildiği bir geçmişe mi geri dönüleceği, yoksa bu sorunlarla yüzleşip farklı bir Latin Amerika ve dünya inşa edilip edilmeyeceği üzerine düşündü.

Petro, Milei’nin önerisini "çağ dışı" olarak nitelendirerek, "Yoksulluk, açlık, hastalık, savaş ve iklime yönelik krizle mücadele eden bir sistemi savunuyor." ifadesini kullandı. Böylece, son 50 yılın sorunlarının üstünü örtmeye çalıştığını vurguladı.

G20 Zirvesi'nde, Gazze’deki devam eden soykırıma da dikkat çeken Petro, "Gazze'deki soykırımın durdurulması, insanlığın geleceği için zorunludur." dedi.

Öte yandan, Milei de G20 Zirvesi'nde yoksulluğun azaltılması için ekonominin yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini savunarak, yeni serbest piyasa modelinin önünde engel teşkil eden devlet denetimlerinin kaldırılmasını önermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.