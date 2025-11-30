Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması

Pınarhisar Hacıfaklı Köyü Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına Kaymakam Enver Özderin, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:03
Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması

Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması

Pınarhisar ilçesinde geleneksel hale gelen sabah namazı buluşmaları bu hafta Hacıfaklı Köyü Camii'nde gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve cemaatin yoğun katılımıyla devam etti.

Programa Katılanlar

Programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, İlçe Vaizi Muhammed Hanefi Aktaş, din görevlileri ile Pınarhisar ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik Akışı ve Mesaj

Tesbihat, vaaz ve duanın ardından program sona erdi. Etkinlik sonunda cemaate çorba ikramı yapıldı. Katılımcılar, bu tür buluşmaların manevi birlikteliği güçlendirdiğini belirtti.

Yetkililer, programın önümüzdeki haftalarda farklı köylerde devam edeceğini duyurdu.

