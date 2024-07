Pink Martini İstanbul'da Müzik Rüzgarı Estirdi

Pink Martini, İstanbul'da Coşkuyla Sahne Aldı

Albümlerinde Türkçe dahil 25 dilde eserler barındıran ABD'nin ünlü müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Konserde Birbirinden Güzel Eserler Seslendirildi

Gece, sevilen birçok parçanın yanı sıra geleneksel Türk eseri "Katibim" ile renklendi. Grubun solisti ve söz yazarı China Forbes, dinleyicilere şarkılarda eşlik etmeleri için davette bulundu.

30 Yılın Kutlaması ve İlk Şarkı

Forbes, "Je Ne Veux Pas Travailler" parçasını seslendirdi ve 30. yıllarını kutladıklarını belirtti. Bu şarkının, grup piyanisti Thomas Mack Lauderdale ile 26 yaşındayken ürettikleri ilk eser olduğunu anımsadı.

Forbes, konsere gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla oldukça mutlu olduklarını ve hayranlarına Türkçe olarak teşekkür etti.

Ödüller ve İşbirlikleri

1994'te Portland, ABD'de kurulan Pink Martini, "Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Joy to the World" gibi hit albümlerle tanınmaktadır. Grubun, The Boston Pops, San Francisco Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestralarla işbirlikleri bulunmaktadır.

Yıllar içinde Altın Plak ve Platin Plak da dahil olmak üzere birçok ödül kazanmışlardır. Kendilerini "Dünyanın farklı köşelerinden melodileri modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlamaktadırlar. Şarkıları, La Casa De Papel, The West Wing ve Desperate Housewives gibi birçok popüler dizi ve filmde de yer bulmuşpa.

Albümlerinde Türkçe dahil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Albümlerinde Türkçe dahil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Albümlerinde Türkçe dahil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Albümlerinde Türkçe dahil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.