Pırıl: Saklı Robotlar Galası Yapıldı — TRT Çocuk'un Yeni Filmi 29 Ekim'de

TRT ortak yapımı "Pırıl: Saklı Robotlar" filminin gala gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Film, 29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Gala ve Açıklamalar

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada TRT ortak yapımı bir filmi daha izleyiciyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Pırıl bu sefer ikinci macerasıyla arkadaşlarıyla beraber karşımızda olacak. Tüm sinemaseverleri sinema salonlarına bekliyoruz." dedi.

Güven, ilk filmin sayıların kaybolmasıyla başlayan bir macera ile izleyici karşısına çıktığına işaret ederek, "Şimdi yine matematik ve yapay zeka konulu bambaşka bir macera çocukları bekliyor. TRT ortak yapım animasyon çizgi filmler, Türkiye'de ve dünyadaki tüm sinemalarda var olmaya, tüm çocuklarımızı pedagojik olarak uygun, maceralı ve heyecanlı içeriklerle buluşturmaya devam ediyor. Pırıl'ın ikinci filminin de büyük başarıya ulaşacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapımcı ve Dağıtımcıdan Mesajlar

Yapımcı Ali Sacihan ise, "Pırıl'ın ikinci macerası, matematiğin sadece sayılardan oluşmadığını, düşüncenin de bir matematik olduğunu işliyor. Zamanda yolculuk yaparak, dünyaca tanınan Harezmi gibi matematikçileri ziyaret ederek güzel bir maceraya çıkıyorlar, herkesi bekliyoruz." dedi.

Dağıtımcı Ferhat Aslan da, TRT'nin çocuklara örnek içerikler üretmeye devam ettiğini söyleyerek, "Biz de global bir marka olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Pırıl da TRT'nin en büyük içeriklerinden birisi olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından galaya gelen davetliler animasyondaki karakterlerin maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

Film Konusu

İlk filmiyle gişede başarı yakalayan Pırıl'ın yeni filmi "Pırıl: Saklı Robotlar", arkadaşlarıyla yeni bir yolculuğa çıkan Pırıl'ın, matematiği keyifli bir serüvene dönüştürmesini konu alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle: "Bambaşka bir serüvenin peşine düşen Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına doğru zaman yolculuğuna çıkıyor. Antik Mısır'dan Antik Yunan ve İslam Uygarlığına uzanan bu macerada kahramanlar, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne ve İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor."

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Pırıl'ın ikinci filmi "Pırıl: Saklı Robotlar" 29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Matematiğin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, düşünceyi ve keşfi besleyen evrensel bir değer olduğunu öne çıkaran filmin gala gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Galaya katılan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven (sağda), yapımcı Ali Sacihan (sağ 2) ve dağıtımcı Ferhat Aslan (solda), basın mensuplarına açıklama yaptı ve fotoğraf çektirdi.