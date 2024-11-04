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PKK'lı Teröristlere Yönelik Operasyon: 9 Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:09
PKK'lı Teröristlere Yönelik Operasyon: 9 Etkisiz Hale Getirildi

Terörle Mücadelede Yeni Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu durum, Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde ettiği önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Operasyon Detayları

MSB'nin yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin desteğiyle teröristleri temizleme faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin de tespit edildiği belirtildi.

Azim ve Kararlılık

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleriyle, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altı çizildi. Bu operasyonların, bölgedeki güvenlik istikrarı açısından önem taşıdığı ifade edildi.

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