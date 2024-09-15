Polaris Dawn Misyonu Ekibi Dünya'ya Döndü

Polaris Dawn Misyonu Tamamlandı

SpaceX'in gerçekleştirdiği Polaris Dawn misyonu, insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü. Bu önemli görevin başında bulunan ABD'li iş insanı Jared Isaacman, 5 günlük serüvenin ardından bir açıklama yaparak, "Görev tamamlandı." dedi.

İniş Detayları

Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Polaris Dawn ekibinin bulunduğu Dragon kapsülünün ABD'nin Florida eyaletindeki Dry Tortugas bölgesi yakınlarında Meksika Körfezi'ne iniş yaptığını duyurdu.

Uzay Yürüyüşü ve Başarılar

İlk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Jared Isaacman, uzay alanında kayıtlara geçen 264. ve 265. yürüyüşçü olarak tarihe geçti. Ekibin diğer üyeleri arasında SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet yer alıyor.

Polaris Dawn misyonu, 10 Eylül'de Florida'dan Falcon 9 roketinin fırlatılmasıyla başlamıştı. 12 Eylül'de Isaacman, ardından Gillis uzay boşluğuna çıkarak bu tarihi yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bilimsel Deneyler ve Gelecek Misyonlar

Polaris Dawn ekibi, misyonu süresince bilimsel deneyler gerçekleştirdi ve radyasyon kuşağı boyunca en yüksek Dünya yörüngesine ulaştı. Ayrıca, SpaceX'in Polaris programı çerçevesinde gelecekte iki yeni misyonun daha hayata geçirilmesi planlanıyor.