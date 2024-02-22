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Polat çifti için istenen ceza belli oldu: Çift 8-11 yıl hapis istemi ile karşı karşıya

Sosyal medya yıldızı Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alındı. Tutuklanmadan önce komşularıyla girdikleri tartışma da savcılık tarafından soruşturuldu. Dilan Polat’a hakaret ve yaralama suçundan 8 yıl 4 ay, Engin Polat’a ise ev hakkını ihlal etmekten 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:28
Polat çifti için istenen ceza belli oldu: Çift 8-11 yıl hapis istemi ile karşı karşıya

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 5 Kasım’da tutuklanan sosyal medya fenomeni çift, tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadıkları arbede nedeniyle de yargılanacak. Savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat’ın komşularına saldırıp hakaret ettikleri iddiasıyla ilgili soruşturmasını bitirdi.

Savcılık, komşu Metin A.'yı yaralayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin dosyasında yeni gelişmeler olduğunu açıkladı. Arzu Kaya’nın Sabah gazetesindeki haberine göre; Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Metin A.'nın hafif yaralı olduğunu rapor etti. Ayrıca Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun da soruşturma kapsamında olduğu ancak hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirildi.

Savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat çiftine 3 ayrı suçtan dava açtı. Dilan Polat, hakaret, yaralama ve birden fazla kişiyle tehdit etmekten 8 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle yargılanacak. Engin Polat ise bu suçlara ek olarak konut dokunulmazlığını ihlal ettiği için 11 yıl 4 ay hapis cezası talebiyle karşı karşıya.

Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’de bulunan lüks sitelerinde Engin Polat’ın doğum gününü kutlamak için 6 Haziran Salı günü parti verdiler. Partiye gelen davetliler otoparkı araçlarıyla doldurdular. Akşam saatlerinde komşularından biri eve geldiğinde Sıla Doğu’nun aracının arkasına park yaptı. Polat ailesinin partisindeki bir çocuk hastalandı. Dilan ve Engin Polat ile yakınları çocuğu hastaneye yetiştirmek için evden çıktıklarında Sıla Doğu’nun aracının önünde park eden komşularıyla tartışmak ve araçlarını kaldırmalarını istemek için yanlarına gittiler.

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Polat çifti için istenen ceza belli oldu: Çift 8-11 yıl hapis istemi ile karşı karşıya

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