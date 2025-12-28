DOLAR
Polis Eşleri Derneği Söğüt'te Üyelerle Buluştu

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, Söğüt'te üyeler ve emniyet personeli eşleriyle bir araya gelerek birlik, aile bağları ve üye artışına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:17
Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener üyelerle bir araya geldi

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen programda dernek üyeleri ve emniyet personeli eşleriyle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile aile bağlarının pekiştirilmesi hedeflendi. Ziyarette derneğin faaliyet alanının genişletilmesine ve üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Program kapsamında yeni üye kayıtları alınarak derneğin çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışıldı ve katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Zerrin Şener görüşlerine ilişkin, "Söğüt ilçemizde üyelerimiz ve personel eşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu buluşmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, derneğimizin çalışmalarını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

