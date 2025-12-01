Prof. Dr. Ali Kaya vefat etti — Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat camiası yasta

Prof. Dr. Ali Kaya vefat etti

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin önceki dönem dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, ilahiyat camiasında derin üzüntü yarattı.

Hayatı ve akademik kariyeri

Prof. Dr. Ali Kaya, Bursa’nın Keles ilçesi Gelemiç Mahallesinde dünyaya geldi. 1982 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi'nde farklı görevlerde bulunan Kaya, 1996 ile 1998 yılları arasında DAĞDER başkanlığı yaptı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 68 yaşındaki Kaya'nın vefat haberi, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere kurum çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Taziye mesajı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da Kaya'nın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek şu paylaşımı yaptı: DAĞDER onursal başkanımız, önceki dönem Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve DEKAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya Hocamızın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cenaze bilgileri

Prof. Dr. Ali Kaya için cenaze töreni 2 Aralık 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Cenaze programı şu şekilde planlandı: Öğle namazına müteakip Bursa Uludağ Üniversitesi Fethiye İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından Keles'e gönderilecek.

Kaya, memleketi Keles'in Gelemiç köyünde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

