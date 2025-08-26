Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Nüfus, Bayraktar TB3 ve TEKNOFEST Kuşağı

Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Değerlendirmesi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Türkiye'nin nüfus, aile politikaları ve yerli savunma sanayiine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Nüfus, doğum ve aile politikaları

Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarındaki düşüşe dikkat çekerek çözüm önerilerini sıraladı. Afyoncu, aile ve kadın istihdamı sorunlarına ilişkin olarak "Hayat şartları zor, karı ve koca çalışmak zorunda. Kadınlar çalışmak zorunda. Kadınlara en az 2 sene ücretli izin verilmesi lazım. Eğitim meselesinin çözülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Devlet okullarındaki algı ve özel okul masraflarına değinen Afyoncu, ailelere yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Kazakistan örneğini hatırlatarak, "Kazakistan'da 5 çocuğu olan aileye devlet emeklilik maaşı bağlıyor. Bu tür şeyler yapılabilir" dedi.

Afyoncu, nüfus meselesinin siyasi değil millî bir konu olduğunu belirterek, "Nüfus meselesini çözmediğiniz takdirde sizin geleceğiniz olmaz" uyarısında bulundu.

Sosyal medya, NSosyal ve TEKNOFEST kuşağı

Afyoncu, milli sosyal medya platformu NSosyal'in önemine vurgu yaparak, bunun en az Bayraktar TB3 kadar önemli olduğunu söyledi. Bağımsızlığın yalnızca silahla sağlanamayacağını, sosyal medya platformlarında da var olmanın gerekliliğini anlattı.

Ayrıca yeni nesil ve teknoloji odaklı gençlikten övgüyle söz ederek, "Gemiyi yaptık fakat burada son yıllarda yeni bir şey gelişti: TEKNOFEST gençliği. TEKNOFEST kuşağı diye bir kuşak gelişiyor" dedi ve bu kuşağın bilim insanı ve mühendis yetiştirmede belirleyici olacağını kaydetti.

Bayraktar TB3, KIZILELMA ve savunma teknolojileri

Afyoncu, TB3 ve KIZILELMA projelerine ilişkin değerlendirmelerinde, yerli savunma sanayinin geldiği noktayı öne çıkardı. TB3 için "Dünyada böyle bir silah yok" ifadelerini kullanan Afyoncu, kısa gövdeli gemilere iniş-kalkış yapabilen, ileri yapay zeka algoritmalarıyla çalışan TB3'ün benzersiz olduğunu belirtti.

Afyoncu ayrıca, "170'ten daha fazla, gece ve gündüz o gemiye indi, kalktı" diyerek TB3'ün operasyonel başarısına işaret etti. Bu yıl envantere girecek Bayraktar KIZILELMA hakkında da, "Bu sene envanterimize insansız savaş uçağımız, Bayraktar KIZILELMA'mız giriyor" bilgisini verdi.

Afyoncu, dış kaynaklı silah tedarikine ilişkin kuşkularını dile getirerek, F-35 ve benzeri platformların vaat edilen tarihlerde ve eksiksiz teslim edilmeyeceği ihtimaline karşı, yerli platformların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

ASELSAN, ROKETSAN ve oyun değiştirici yatırımlar

Afyoncu, ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümü kapsamında yapılacak duyurulara işaret ederek, ASELSAN'ın Türk tarihinin önemli savunma yatırımlarından birini ilan edeceğini belirtti. ROKETSAN'ın geliştirdiği Tayfun'un envantere girmeye başladığını ve bu tür teknolojilerin "oyun değiştirici" olduğunu vurguladı.

Denizcilik geleneği ve TCG Anadolu

Denizcilik geleneğine vurgu yapan Afyoncu, Osmanlı'dan gelen tersane ve bahriye mirasının sürdüğünü söyledi. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak gösterilen TCG Anadolu ve bu gemiye uygun SİHA çözümlerinin geliştirilmesini anlattı. Amerika'nın F-35 ambargosu sonrası BAYKAR'ın TB3 ile kısa gövdeli gemilere inip kalkan SİHA çözümleri ürettiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı'nın "Kötü komşu insanı mal sahibi yapar" sözünü hatırlattı.

Sonuç ve çağrı

Afyoncu, ekonomik sıkıntıların geçici olabileceğini ancak nüfus ve eğitim politikalarının uzun vadeli strateji gerektirdiğini ifade etti. Hızlı hareket edilmesi, teşviklerin artırılması ve kadınların istihdam ile doğurganlık dengesinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak devlet ve kurumlara çağrıda bulundu.