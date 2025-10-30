Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık İçin İstanbul'da Cenaze Namazı

İslam alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunlarından, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Üçışık için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Eşinin Açıklaması ve Eserleri

Prof. Dr. Güzin Üçışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada eşinin kaybının derin üzüntüsünü dile getirerek, "50 senelik hayat arkadaşım. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Çok namuslu, çok çalışkan, çok iyi niyetli, fevkalade mükemmel bir insandı. Maalesef kaybı çok canımızı yaktı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Güzin Üçışık, eşinin sağlık hukuku, sosyal sigortalar hukuku, anayasa hukuku ve birlikte yazdıkları çevre hukuku alanında kitapları bulunduğunu, bu eserlerden istifade edilmesini tavsiye etti.

Törene Katılanlar ve Taziye

Cenaze törenine, ailesi, akademi camiasından arkadaşları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri eş Güzin Üçışık ile oğlu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hikmet Üçışık kabul etti. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da törende hazır bulundu.

Aile Bağları ve Defin Planı

Emekli müftü Sait Emin Arvas, Üçışık'ın Türkiye'nin kıymetli öğretim görevlilerinden olduğunu belirterek, "Yıllardır değişik üniversitelerde milli manevi değerlerle mücehhez talebeler yetiştirmiş, kendi sahasında çok önemli bir kariyer sahibiydi. Allah rahmet eylesin." dedi.

Arvas, Üçışık'ın aynı zamanda meşhur alim Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin torunlarından olduğunu hatırlattı. Cenazenin namazın ardından Ankara'daki Bağlum Kabristanı'nda, merhum dedelerinin ve babalarının metfun bulunduğu yakınlara defnedileceği belirtildi.

Akademik Katkıları

İsmail Kapan, Üçışık'ın çalışma, spor ve aile hukuku başta olmak üzere çok sayıda eser verdiğini ve neredeyse son nefesine kadar ilmi çalışmalarına devam ettiğini vurguladı: "Kitapları çok kıymetli. Yüzlerce makalesi var, hepsi ilmi makaleler. Hocamız bir taraftan ders verirken bir taraftan da kalemiyle ilmi çalışmalarını devam ettirdi."

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ise törende yaptığı konuşmada, "Fehim hocamız hepimizin hocasıydı. Bizim de özelde ağabeyimizdi. Babamın en yakın arkadaşıydı. Beraber hukuk alanında 1970'lerden beri vazife yaptılar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık Hakkında

1943 yılında İstanbul'da doğan Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, Türkiye'nin önde gelen hukukçu akademisyenlerinden biriydi. Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin torunu ve Kadıköy Müftüsü Mekki Üçışık'ın oğlu olan Üçışık, Beyazıt İlkokulu ve Vefa Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1964 yılında mezun oldu.

Avukatlık yapmayıp akademide kalan Üçışık, 1982'de "Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İş ve sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere sağlık hukuku, çevre hukuku ve spor hukuku alanlarında ders verip çok sayıda kitap ve makale yayımladı. Marmara Üniversitesi'nde dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu.

Doğuş ve İstanbul Yeni Yüzyıl üniversitelerinde de görev yapan Üçışık, Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yapmış ve Yeşil Kart Kanunu'nun yazımında görev almıştı.

