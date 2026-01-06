Prof. Dr. Hasan Uslu: Enerji Verimliliği Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarı

Prof. Dr. Hasan Uslu: "Enerji verimliliği sürdürülebilir geleceğin anahtarıdır"

6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında üniversitenin çalışmaları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda üniversitenin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına dikkat çekti.

Uslu, üniversitenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması (2023 ÜNVER-2)nde birincilik elde ederek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme hakkı kazandığını hatırlattı. Ardından Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Yarışması'nda "Enerji Verimliliği" alanında birincilik kazanılmasının, üniversitenin çalışmalarının uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Rektör Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde tarıma elverişsiz kayalık arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali'nin 6.607 metrekare alanda, 858 adet 550 WP panelden oluştuğunu ve santralin yıllık yaklaşık 1.284.511 kWh enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek bu üretimle üniversitenin toplam enerji tüketiminin %21,5'inin karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üniversitenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji politikalarını kurumsal bir misyon haline getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Uslu, "2024-2028 Stratejik Planımız doğrultusunda belirlediğimiz enerji verimliliği hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliği konusunda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Enerji Verimliliği Haftası'nın farkındalık oluşturan çalışmalara vesile olmasını diliyor; bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı kutluyorum".

PROF. DR. HASAN USLU - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ