Prof. Dr. Hasan Uslu: Enerji Verimliliği Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarı

Prof. Dr. Hasan Uslu, Enerji Verimliliği Haftası'nda üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarını ve güneş enerji santraliyle hedeflenen enerji tasarrufunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:42
Prof. Dr. Hasan Uslu: Enerji Verimliliği Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarı

Prof. Dr. Hasan Uslu: "Enerji verimliliği sürdürülebilir geleceğin anahtarıdır"

6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında üniversitenin çalışmaları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda üniversitenin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına dikkat çekti.

Uslu, üniversitenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması (2023 ÜNVER-2)nde birincilik elde ederek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme hakkı kazandığını hatırlattı. Ardından Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Yarışması'nda "Enerji Verimliliği" alanında birincilik kazanılmasının, üniversitenin çalışmalarının uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Rektör Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde tarıma elverişsiz kayalık arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali'nin 6.607 metrekare alanda, 858 adet 550 WP panelden oluştuğunu ve santralin yıllık yaklaşık 1.284.511 kWh enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek bu üretimle üniversitenin toplam enerji tüketiminin %21,5'inin karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üniversitenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji politikalarını kurumsal bir misyon haline getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Uslu, "2024-2028 Stratejik Planımız doğrultusunda belirlediğimiz enerji verimliliği hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliği konusunda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Enerji Verimliliği Haftası'nın farkındalık oluşturan çalışmalara vesile olmasını diliyor; bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı kutluyorum".

PROF. DR. HASAN USLU - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

PROF. DR. HASAN USLU - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN USLU, 6-10 OCAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenipazar'a 6 Tonluk Ekskavatörle Araç Filosu Güçlendi
2
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 2025'te 2 milyon 810 bin hastaya hizmet verdi
3
Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı
4
Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor
5
Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı
6
Sıcak su torbası patladı: 28 yaşındaki Deniz Turhan karın ve uylukta yanık geçirdi
7
Gripli Çocuk Ne Zaman Okula Döner? 24 Saat Kuralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları