Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu: Cam Fiber Uygulamaları Doğal Dişi Korumada İlerleme, İmplantın Alternatifi Değil

Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, cam fiber uygulamalarının doğal dişi korumayı hedeflediğini, implantın tek çözüm olduğu bölgelerde alternatif olmadığını ve çalışmalarının bilimsel dayanağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:33
Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu: Cam Fiber Uygulamaları Doğal Dişi Korumada İlerleme, İmplantın Alternatifi Değil

Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu: Cam Fiber Uygulamaları Doğal Dişi Korumada İlerleme, İmplantın Alternatifi Değil

Geniş kesimlerin takdirini kazanan, doğal dişi korumaya yönelik cam fiber çalışmaları nedeniyle bazı çevrelerin tepkisini çeken Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama

Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Uygulamalar, uluslararası literatürde yer alan yöntemlerin, doğal dişi koruma prensibiyle dolgu yapılması mümkün olmayan kökü olan dişlere uygulanan fiber postun klinik olarak geliştirilmiş hâlidir. Hiçbir şekilde implanta alternatif değildir" dedi.

Hubbezoğlu ayrıca, "Hastanın ağzında diş olmayan bölgelere implant uygulama şu an için tek çözümdür. Benim röportajımda ve yazılı metinde implantı kafa kaldıracak bir yöntem geliştirdim diye bir ifadem olmadı. Buna benzer farklı başlıklar altında servis edilmesi yanlış anlaşılmalara yol açmıştır" diye konuştu.

Bilimsel Dayanak ve Amaç

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, uygulamalarının literatürde yer alan yöntemlerin teknik modifikasyonları olduğunu belirtti.

Hubbezoğlu, "Uygulamalarımız tamamen bilimsel araştırmalara ve klinik verilere dayanmaktadır. TDB’nin 'bilimsel kanıt' vurgusuna ilişkin olarak; kullandığımız tüm materyaller bilimsel olarak test edilmiş, üniversitemizde bu ürünlerle ilgili 5-6 tez çalışması yapılmış, sonuçlar incelenerek en başarılı materyal kombinasyonu seçilmiştir. Amacım; doğal dişi korumak, hastalara güvenli ve hızlı çözümler sunmak, bilimsel etik çerçevesinde hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Hubbezoğlu, çıkan haberler nedeniyle oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltme gereği duyduğunu belirterek kamuoyuna saygıyla duyurdu.

PROF. DR. İHSAN HUBBEZOĞLU, “UYGULAMALAR, ULUSLARARASI LİTERATÜRDE YER ALAN YÖNTEMLERİN, DOĞAL...

PROF. DR. İHSAN HUBBEZOĞLU, “UYGULAMALAR, ULUSLARARASI LİTERATÜRDE YER ALAN YÖNTEMLERİN, DOĞAL DİŞİ KORUMA PRENSİBİYLE KLİNİK OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ HÂLİDİR”

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü
3
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
4
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
5
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
6
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
7
Samsun'da motosiklet alarmı: 2 bin 798 kaza, 5 ölü, 2 bin 360 yaralı (2025)

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali