Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu: Cam Fiber Uygulamaları Doğal Dişi Korumada İlerleme, İmplantın Alternatifi Değil

Geniş kesimlerin takdirini kazanan, doğal dişi korumaya yönelik cam fiber çalışmaları nedeniyle bazı çevrelerin tepkisini çeken Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama

Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Uygulamalar, uluslararası literatürde yer alan yöntemlerin, doğal dişi koruma prensibiyle dolgu yapılması mümkün olmayan kökü olan dişlere uygulanan fiber postun klinik olarak geliştirilmiş hâlidir. Hiçbir şekilde implanta alternatif değildir" dedi.

Hubbezoğlu ayrıca, "Hastanın ağzında diş olmayan bölgelere implant uygulama şu an için tek çözümdür. Benim röportajımda ve yazılı metinde implantı kafa kaldıracak bir yöntem geliştirdim diye bir ifadem olmadı. Buna benzer farklı başlıklar altında servis edilmesi yanlış anlaşılmalara yol açmıştır" diye konuştu.

Bilimsel Dayanak ve Amaç

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, uygulamalarının literatürde yer alan yöntemlerin teknik modifikasyonları olduğunu belirtti.

Hubbezoğlu, "Uygulamalarımız tamamen bilimsel araştırmalara ve klinik verilere dayanmaktadır. TDB’nin 'bilimsel kanıt' vurgusuna ilişkin olarak; kullandığımız tüm materyaller bilimsel olarak test edilmiş, üniversitemizde bu ürünlerle ilgili 5-6 tez çalışması yapılmış, sonuçlar incelenerek en başarılı materyal kombinasyonu seçilmiştir. Amacım; doğal dişi korumak, hastalara güvenli ve hızlı çözümler sunmak, bilimsel etik çerçevesinde hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Son olarak Hubbezoğlu, çıkan haberler nedeniyle oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltme gereği duyduğunu belirterek kamuoyuna saygıyla duyurdu.

