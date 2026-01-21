Prof. Dr. Pekdemir: Gençlerde ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pekdemir, genç yaşta meydana gelen ani ölümlerin ve kalp krizlerinin büyük çoğunluğunun genetik nedenlere bağlı olduğunu belirtti.

"Özellikle 15-20 yaş altı grupta meydana gelen ani ölümler çoğu zaman yanlış şekilde kalp krizi olarak değerlendiriliyor. Bu yaş grubunda ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik nedenlere bağlıdır"

Koroner arter hastalığı ve gençlerde farklı nedenler

Prof. Dr. Hasan Pekdemir, koroner arter hastalığı'nın dünya genelinde ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ama gençlerdeki ani ölümlerin büyük kısmının genetik faktörlere dayandığını açıkladı.

"Koroner arter hastalığı kalp damarlarının yaşlanmasına ve kireçlenmesine bağlı gelişiyor. Ancak gençlerdeki ani ölümlerin büyük kısmı genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Gençlerde görülen ani ölümlerin nedenleri arasında koroner arter anomalileri, doğuştan kalp kası hastalıkları, hipertrofik kardiyomiyopati, uzun QT sendromu, Brugada sendromu, geçirilmiş viral enfeksiyonlar ve bazı ilaç ya da uyuşturucu kullanımları bulunuyor"

Önlem ve tarama önerileri

Yirmili yaş altındaki ani ölümlerin erişkin yaşta görülen kalp damar tıkanıklığıyla ilişkili olmadığını vurgulayan Pekdemir, bu genetik kökenli rahatsızlıklardan korunmak için erken teşhis ve taramanın önemine dikkat çekti.

"Ailelerinde 40-45 yaş altında ani ölüm öyküsü olan gençler, ağır spor ve atletik faaliyetlere başlamadan önce mutlaka kardiyolojik taramadan geçmeli. Basit EKG, fizik muayene ve ekokardiyografi ile risk önceden tespit edilebilir. Böylece genetik bir hastalık varsa önlemler alınabilir ve gerekli tedavi erkenden başlanabilir"

