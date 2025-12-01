Prof. Dr. Turan Yazgan 13. yılında anıldı

Prof. Dr. Turan Yazgan, vefatının 13. yılında İstanbul Üniversitesi'ndeki törenle anıldı; konuşmalar, konserler ve ödül töreniyle program tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:57
Prof. Dr. Turan Yazgan 13. yılında anıldı

Prof. Dr. Turan Yazgan 13. yılında anıldı

Anma programı gerçekleştirildi

Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı, vefatının 13. yılında düzenlenen programla anıldı.

Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak Grup Mesai konser verdi. Ardından Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmalar ve ödül töreni

İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Enes Kayagil, Kuzey Makedonya TMBH Başkanı Erdoğan Saraç ve Suriye Türkmen Milletvekili Tarık Sülo Cevizci günün anlam ve ehemmiyetini anlatan konuşmalar yaptı.

MHP Samsun Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Turan Yazgan'ın "Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden" söz ederek kendisini bir dava adamı olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise kısa bir konuşma yaparak "Ergenekon’dan Dünyaya Türkler" başlıklı mesajını paylaştı.

Zafer İşleyen'in konserinin ardından Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu'na takdim edildi.

Program, akademisyenler ve bilim insanlarının da yer aldığı seçkin bir davetli topluluğu tarafından takip edildi.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI KURUCU BAŞKANI PROF. DR. TURAN YAZGAN, VEFATININ 13. YILINDA...

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI KURUCU BAŞKANI PROF. DR. TURAN YAZGAN, VEFATININ 13. YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA ANILDI.

TÜRK DÜNYASI TURAN YAZGAN BÜYÜK ÖDÜLÜ PROF. DR. GÜLÇİN ÇANDARLIOĞLU’NA VERİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı