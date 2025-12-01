Prof. Dr. Turan Yazgan 13. yılında anıldı

Anma programı gerçekleştirildi

Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı, vefatının 13. yılında düzenlenen programla anıldı.

Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak Grup Mesai konser verdi. Ardından Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmalar ve ödül töreni

İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Enes Kayagil, Kuzey Makedonya TMBH Başkanı Erdoğan Saraç ve Suriye Türkmen Milletvekili Tarık Sülo Cevizci günün anlam ve ehemmiyetini anlatan konuşmalar yaptı.

MHP Samsun Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Turan Yazgan'ın "Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden" söz ederek kendisini bir dava adamı olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise kısa bir konuşma yaparak "Ergenekon’dan Dünyaya Türkler" başlıklı mesajını paylaştı.

Zafer İşleyen'in konserinin ardından Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu'na takdim edildi.

Program, akademisyenler ve bilim insanlarının da yer aldığı seçkin bir davetli topluluğu tarafından takip edildi.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI KURUCU BAŞKANI PROF. DR. TURAN YAZGAN, VEFATININ 13. YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA ANILDI.