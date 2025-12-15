Prof. Dr. Türkan Saylan Menteşe'de anıldı: 'Bir kadın değişir, dünya değişir'

Prof. Dr. Türkan Saylan Menteşe'de anıldı

Prof. Dr. Türkan Saylan, isminin verildiği Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen anma etkinliğinde "Bir kadın değişir, dünya değişir" sloganıyla yad edildi. Program, senfoni orkestrası eşliğinde konser ve bir söyleşiyle sürdü.

Program ve iş birliği

Söyleşinin moderatörlüğünü Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras üstlendi. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Saylan'ın bilimsel ve toplumsal mirası

Prof. Dr. Türkan Saylan, özellikle cüzzam hastalığının araştırılması ve tedavisine yönelik çalışmalarıyla tanınıyor; uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında görev yaparak tıp dünyası ve topluma önemli katkılar sundu.

Dernek ve yerel yöneticilerin sözleri

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural, Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Türkiye’nin en önemli kadın rol modellerinden biri olarak tanımladı ve etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Alçakgönüllülüğü, insan sevgisi ve hoşgörüsüyle çok özel bir insandı. Dernek olarak onun felsefesini yaşatıyor, çocuklara yalnızca maddi destek değil, kişisel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar için Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, anma töreninde yaptığı konuşmada Saylan için şunları söyledi: "O, yaşamı boyunca toplumda var olan önyargılara, ayrımcı bakış açılarına, eşitsizliğe ve haksızlıklara karşı kararlılıkla mücadele etti. Bilimi, eğitimi ve insan haklarını rehber edinerek, özellikle kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hayatta eşit şartlarda yer alması için öncü bir duruş sergiledi"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Saylan’ı Cumhuriyet değerlerini ve çağdaş yaşam anlayışını topluma miras bırakan öncü bir isim olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti: "Çağdaş yaşamdan kastımız, Atatürk’ün bize gösterdiği ufku anlamaktır. Bu; insanların onurlu, eşit, refah içinde ve hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan modern bir ülkede yaşamasıdır. Atatürk’ün ‘muasır medeniyet seviyesi’ olarak tarif ettiği hedef budur"

Başkan Aras, ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanındaki çalışmalarına değinerek şu bilgileri paylaştı: "Göreve geldiğimizde kent genelinde yalnızca 2 kreş vardı. Bugün 7 kreşe ulaştık. Kısa sürede bu sayıyı 18’e çıkaracağız. Son 1,5 yılda 5 yeni kreşi hizmete açtık"

