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Prof. Dr. Yusuf Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne Yeniden Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Yusuf Balcı'nın Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ndeki üyeliğinin 2025-2030 dönemi için yenilendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:14
Prof. Dr. Yusuf Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne Yeniden Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nde (ECSR) 2025-2030 dönemi için yeniden seçilen Prof. Dr. Yusuf Balcı'yı tebrik etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2019'dan beri başarıyla sürdürdüğü üyelik görevine Türkiye tarafından tekrar aday gösterilen Prof. Dr. Balcı'nın, Avrupa Konseyi üyesi devletler tarafından bu önemli göreve yeniden seçildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Prof. Dr. Yusuf Balcı'yı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Sosyal Şartı'nın izleme organı olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından altı yıllık süre için seçilen ve bir kez yenilenebilen 15 bağımsız ve tarafsız üyeden oluşmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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