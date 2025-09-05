DOLAR
Prusias ad Hypium Mor Işıkla Aydınlatıldı: Halk Sağlığı Haftası'nda Farkındalık

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, 3-6 Ekim Halk Sağlığı Haftası kapsamında mor ışıkla aydınlatılarak sağlık farkındalığına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:29
Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla mor ışıkla aydınlatıldı. Etkinlik, kentin tarihi dokusunu vurgulayarak sağlık mesajlarının geniş kitlelere ulaşmasını hedefledi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle düzenlenen çalışma, 3-6 Ekim Halk Sağlığı Haftası süresince gerçekleştirildi. Organizasyon, hem yerel hem de ziyaretçi ilgisini çekecek şekilde planlandı.

Antik kentin içinde yer alan, milattan önce 3. yüzyıla uzanan ve 10 bin kişilik tiyatro kapasitesine sahip yapıda yapılan ışıklandırma; tiyatronun 100 metre uzunluğa ve 74 metre genişliğe sahip bölümüne kurulan aydınlatma sistemiyle mor renkte yapıldı. Bu görsel vurguyla hem kültürel mirasa saygı gösterildi hem de sağlık mesajları güçlendirildi.

Etkinlik, Sağlık Bakanlığı tarafından bireysel ve toplumsal sağlık uygulamaları ile koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen hafta kapsamında yapıldı. Mor ışık uygulaması, halk sağlığına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

