Pursaklar Belediyesi'nden Konya Şeb-i Arus Gezisi: 50 Yaş Üstü Erkeklere Özel

Pursaklar Belediyesi, Mevlana’nın 752’nci vuslat yıldönümünde 50 yaş üstü erkeklere özel Konya kültür gezisi düzenliyor; başvurular 5 Aralık 17.00’ye kadar.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:29
Pursaklar Belediyesi, yaz döneminde düzenlediği kültür gezilerine bir yenisini ekleyerek Mevlana Celaleddin Rumi’nin 752’nci Vuslat Yıldönümü dolayısıyla 50 yaş üstü erkekleri Konya’ya götürecek bir program hazırladı. Şeb-i Arus Haftası kapsamında gerçekleştirilecek gezi, hem kültürel hem de manevi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Başkan Ertuğrul Çetin’in açıklaması

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültür gezilerine yönelik çalışmaların süreceğini belirterek şunları söyledi: "Şeb-i Arus Haftası, gönülleri birleştiren, sevgi ve hoşgörü değerlerini ön plana çıkaran özel haftadır. Şeb-i Arus’u vatandaşlarımız için bir kültürel gezi aynı zamanda manevi bir deneyim yaşaması için en güzel fırsat olarak görüyoruz. 50 yaş üstü erkek vatandaşlarımız için hazırladığımız bu kültür gezisi, sadece tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmekle kalmayacak, aynı zamanda Mevlana’nın sevgi dilini yeniden hatırlatacak bir yolculuk olacak. Abilerimiz, bu gezi sayesinde hem geçmişin izlerini görecek, hem de ruhsal olarak derinleşmiş bir deneyimle döneceklerdir’’ dedi.

Nasıl kayıt olunur

Kültürel gezilere katılmak isteyen 50 yaş üstü erkekler, başvurularını 5 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Başvurular, belediyenin 0 (312) 551 97 34 numaralı telefonundan ya da Pursaklar Yaşam Merkezi, Mimar Sinan Dede Torun Evi, Saray Dede Torun Evi, Yavuz Sultan Selim Dede-Torun Evi, Sirkeli Mahalle Konağı, Altınova Kültür Merkezi ve Karşıyaka Mahalle Konağı’ndan yapılabilecek.

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini sürdürüyor.

