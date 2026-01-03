Pursaklar'da Uzun Süreli Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Etti

Pursaklar'da Su Kesintileri Vatandaşların Tepkisini Topladı

Günlerdir akan musluklar susunca yaşam aksadı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, günlerdir musluklarından su akmadığını belirterek günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Mahalle halkı yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını iddia etti. Bilgi eksikliği ve belirsizlik, vatandaşların tepkisini artırırken güvenlik ve hijyen endişelerine yol açtı.

Su sorunu nedeniyle bazı vatandaşlar, bidonlarla çevre bölgelerdeki camilere giderek ihtiyaçları için çeşmeden bidonlara su doldurdu. Bu durum, ilçede suyun erişilebilirliğinin ciddi şekilde etkilendiğini gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak sorunun kısa sürede giderilmesini ve halka net bir bilgilendirme yapılmasını talep etti.

Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki