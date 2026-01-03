DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.898.806,06 -0,32%

Pursaklar'da Uzun Süreli Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Etti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde günlerdir süren su kesintileri mahalle sakinlerini mağdur etti; vatandaşlar yetkililerden bilgilendirme ve çözüm talep ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:54
Pursaklar'da Uzun Süreli Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Etti

Pursaklar'da Su Kesintileri Vatandaşların Tepkisini Topladı

Günlerdir akan musluklar susunca yaşam aksadı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, günlerdir musluklarından su akmadığını belirterek günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Mahalle halkı yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını iddia etti. Bilgi eksikliği ve belirsizlik, vatandaşların tepkisini artırırken güvenlik ve hijyen endişelerine yol açtı.

Su sorunu nedeniyle bazı vatandaşlar, bidonlarla çevre bölgelerdeki camilere giderek ihtiyaçları için çeşmeden bidonlara su doldurdu. Bu durum, ilçede suyun erişilebilirliğinin ciddi şekilde etkilendiğini gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak sorunun kısa sürede giderilmesini ve halka net bir bilgilendirme yapılmasını talep etti.

Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki

Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
2
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi
3
Amasya’da 60 Yaşındaki Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı
4
Pursaklar'da Uzun Süreli Su Kesintileri Vatandaşları Mağdur Etti
5
Kulp'ta 20 yaşındaki yanık hastası helikopter ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi
6
BUDO’da Çok Sayıda Sefer İptal Edildi — 4 Ocak 2026
7
Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları