Putech Eurasia 2025 İstanbul'da: Türkiye'nin Poliüretan ve Kompozit Devleri

Putech Eurasia 2025 İstanbul'da kapılarını açtı

Türkiye’de otomotivden beyaz eşyaya, inşaattan ambalaja kadar büyük bir üretim hacmini besleyen poliüretan ve kompozit teknolojileri, bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Putech Eurasia 2025 fuarında buluştu. Etkinlik, Adhesive Bonding Eurasia, EurasiaComposites Show ve Foam Eurasia ile eş zamanlı olarak dörtlü bir konseptte gerçekleştirildi.

Fuarda yerli ve yabancı 250’ye yakın katılımcı stant açarken, sektördeki tedarik zinciri ve Ar-Ge odaklı firmalar yeni iş birlikleri için bir araya geldi.

Samsun Üniversitesi'nden hafif ve şampiyon kompozit araç

Fuarın en dikkat çeken stantlarından birini Samsun Üniversitesi Elektrikli Otonom Araçlar Topluluğu oluşturdu. Topluluk, karbon, cam elyafı ve köpük gibi hafif kompozit malzemeler kullanarak geliştirdikleri aracı tanıttı. Tasarım ve projede yer alan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mustafa Emre Serhan projeyi şu sözlerle anlattı:

"2020’de kurulduk ve o zamandan beri Teknofest bünyesinde verimlilik yarışmalarına katılıyoruz. Bu, aerodinamik olarak su damlasına benzetilerek tasarladığımız 5. aracımız. Geliştirdiğimiz bu hafif yapılı araçla yarışmalarda 6 adet şampiyonluk elde ettik. Bu fuarda aracımızı tanıtmak ve emeğimizi sergilemek bizim için büyük bir gurur."

Rekor hedefi ve küresel iş birliği vurgusu

Fuar organizatörü Ahmet Güler, etkinliğin sektörler arası sinerji oluşturduğunu belirterek katılımcı sayısına dikkat çekti. Güler, "Sektörün farklı kollarını bir araya getiren bu dörtlü fuar konsepti, otomotiv ve birçok sektör için sinerji oluşturuyor. Global ekonomik sıkıntılara rağmen bu sene 180’i yabancı olmak üzere toplam 250 katılımcımız var. Katılımcılar standların yoğunluğundan oldukça memnun görünüyor" dedi.

Güler, geçen yıl 63 ülkeden 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını, bu yıl ise hedeflerini büyüttüklerini söyleyerek ekledi: "70’in üzerinde ülkeden 7 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Buradaki temel amacımız, yerli ve yabancı yatırımcıları bir araya getirerek yeni iş birliği platformları oluşturmak ve Türkiye ekonomisine sürdürülebilir bir katkı sunmaktır".

Fuar, sektörün son teknolojilerini ve yenilikçi uygulamalarını sergilemesi bakımından önemli bir iş ve bağlantı platformu olarak öne çıkıyor.

