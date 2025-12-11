DOLAR
Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek

Putin, artan dış baskı altında Maduro ile telefon görüşmesi yaptı; Kremlin, Rusya'nın desteğini ve ekonomi ile enerji alanında ortak projelere devam isteğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:12
Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek

Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek

Kremlin'den yapılan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken yapıldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede artan dış baskı karşısında hükümetinin izlediği yolda Maduro'ya Rusya'nın desteğini iletti.

Açıklamada, Putin ve Maduro'nun görüşmede stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirme ile ekonomi ve enerji sektörü ile ilgili çeşitli ortak projeleri uygulama konusundaki isteklerini dile getirdikleri belirtildi.

PUTİN VE MADURO (ARŞİV)

PUTİN VE MADURO (ARŞİV)

