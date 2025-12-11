Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek

Kremlin'den yapılan açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken yapıldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede artan dış baskı karşısında hükümetinin izlediği yolda Maduro'ya Rusya'nın desteğini iletti.

Açıklamada, Putin ve Maduro'nun görüşmede stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirme ile ekonomi ve enerji sektörü ile ilgili çeşitli ortak projeleri uygulama konusundaki isteklerini dile getirdikleri belirtildi.

PUTİN VE MADURO (ARŞİV)