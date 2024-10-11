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Putin ve Pezeşkiyan'ın Aşkabat Zirvesi: Stratejik İşbirliğinin Güçlenmesi

Putin ve Pezeşkiyan, Türkmenistan'da iki ülke ilişkilerini ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:53
Putin ve Pezeşkiyan'ın Aşkabat Zirvesi: Stratejik İşbirliğinin Güçlenmesi

Putin ile Pezeşkiyan, Aşkabat'ta Buluştu

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bir araya geldi. Bu, iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olarak önem taşıyor. Görüşme, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konular üzerindeki iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Görüşme Detayları

Kremlin'den gelen açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan'ın görüşmesi, her iki tarafın heyetlerinin katılımıyla başladı ve yüz yüze devam etti. Basına kapalı kısmında, Putin, İran ile olan ilişkilere vurgu yaparak, bu yıl ikili ticaret hacminin artış gösterdiğini ifade etti.

Putin, “Dünya üzerindeki olaylar hakkında değerlendirmelerimiz çoğu zaman benzerlik göstermekte. Bugün bu konuları ele almayı öngörüyoruz” dedi.

BRICS Zirvesi Planları

Putin, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS'e katılımına dikkat çekerek, 22-24 Ekim tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde Pezeşkiyan ile özel bir görüşme yapma planlarını aktardı.

Pezeşkiyan'ın Değerlendirmesi

Pezeşkiyan, iki ülkenin ilişkilerini “samimi ve stratejik” olarak tanımladı. Ayrıca, her iki ülkenin karşılıklı olarak kapasitelerinin tamamlayıcı olduğunu vurgulayarak, “Dünyadaki konumlarımız birbirine diğerlerinden çok daha yakın” değerlendirmesini yaptı. İki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliği anlaşmasına BRICS Zirvesi'nde son şeklini vermeyi umduklarını ifade etti.

İsrail'in Saldırganlığı

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgede uyguladığı saldırgan politikaların uluslararası hukuk kurallarına saygı duymadan devam ettiğini belirterek, bu durumun çatışmalara yol açtığını kaydetti.

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Putin ve Pezeşkiyan'ın Aşkabat Zirvesi: Stratejik İşbirliğinin Güçlenmesi

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