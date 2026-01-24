Quito'da Türk Mutfağı: Şef İbrahim Yegin'in Döner ve Kebap Başarısı

22 yıl önce Ekvador’un başkenti Quito'ya gelen Şef İbrahim Yegin, Türkiye'nin geleneksel tatlarını Latin Amerika'ya taşıyor. "Dünyanın Ortası" olarak bilinen Quito'da açtığı restoranda döner, kebap ve Türk mutfağının diğer eşsiz lezzetleri, hem yerel halk hem de turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Santa Clara Pazarı'nda Türk lezzetleri

İstanbul'un geleneksel tatlarını Quito'ya taşımak üzere Türkiye'den yola çıkan Yegin, başkentteki yüksek kira fiyatları nedeniyle bir süre Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Yıllar sonra tekrar Quito'ya gelerek restoranını Santa Clara Pazarı'nda hayata geçirdi. Restoran, pazarı gezenlerin ve şehirdeki ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Şef İbrahim Yegin, Türk televizyon dizilerinin yerel halkın merakını artırdığını belirterek, "İnsanlar Türk kültürünü gerçekten seviyor. Birçok müşteri Türk yemeklerini özellikle Türk dizileri sayesinde merak edip geliyor. Herkes Türk dizilerini izliyor" dedi.

Yerel halkın ilgisi

Mercedes Ruiz adlı Ekvadorlu çevirmen, Türk yemeklerine yönelik ilgiye dikkat çekerek, "Bu tür yemekler çok seviliyor. Nohut, mercimek, sebze gibi malzemeler kolayca bulunabiliyor. Ayrıca kültürlerini de seviyoruz. El sanatları, geleneksel örtüler, hatta nargile. Bu restoranda nargileler çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Santa Clara Pazarı'nı gezmeye gelen Diana Flores ise, "Farklı ülkelerin lezzetlerini denemek çok cazip. Bu kez Türk yemeklerini tattım; döner ve kebap yedim" diyerek deneyimini aktardı.

Quito Belediyesi'nin turizm çalışmaları

Quito Belediyesi, geleneksel pazarları turistik merkezlere dönüştürmek amacıyla kültürel etkileşimi teşvik eden projeler yürütüyor. Bu kapsamda toplam 240 esnafa, şehrin turizm potansiyelini artırmak için eğitimler veriliyor. Programlar arasında, Türkiye gibi farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerle iletişimi güçlendirmek amacıyla İngilizce dersleri de yer alıyor.

Catalina Chavez, "Turizm Pazarları adlı proje sayesinde belediye olarak esnafa yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Böylece satıcılar, ziyaretçileri karşılamaya ve ürünleri etrafında deneyimler sunmaya hazır hale geliyor" diyerek projenin işleyişini anlattı.

