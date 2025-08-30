Rabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü Rabat Büyükelçiliği'nde Kutlandı

Rabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlaması

Fas'ın başkenti Rabat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü anısına Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği resmi konutunda tören düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Mustafa İlker Kılıç ev sahipliği yaptı.

Törene katılımcılar ve açılış

Programda Azerbaycan ve Pakistan büyükelçileri, Fas Savunma Bakanlığı yetkilileri, yabancı ülke askeri ataşeleri, diplomatlar ile Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları, iş insanları ve öğrenciler yer aldı. Resmî tören, saygı duruşu ve Türkiye ile Fas millî marşlarının okunmasıyla başladı.

Konuşmalar: Bağımsızlık, savunma ve iş birliği vurgusu

Askeri Ataşe Deniz Albay Sinan Devrim Ural, kürsüde İstiklâl Savaşı’nın “Ya istiklal ya ölüm” kararlılığıyla yürütüldüğünü hatırlatarak, 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti. Ural, askerî zaferlerin ekonomi, bilim, sanat ve uygarlık başarılarıyla tamamlandığında kalıcı olduğunu vurguladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunduğunu ifade etti.

Ural, "Türkiye ve Fas gibi iki dost ve müttefik ülke arasındaki iş birliği düzeyinin yakın gelecekte önemli ölçüde artacağına inanıyorum." sözleriyle karşılıklı iş birliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ve savunma sanayii

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Mesajda terörle mücadeledeki kararlılık, savunma sanayindeki başarılar, Gazze’deki katliamın kınanması ve bağımsız bir Filistin devletinin önemi vurgulandı; Türkiye’nin Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında olduğu ifade edildi.

Tanıtım, sergi ve gençlik etkinlikleri

Resmî tören kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin son yıllardaki savunma sanayii atılımlarını anlatan bir tanıtım videosu gösterildi; sunum davetlilerden alkış aldı. Resepsiyonda ayrıca Büyük Taarruz’a ve savunma sanayindeki atılımlara dair bir fotoğraf sergisi yer aldı ve alanda yerli ve millî savunma sanayii araçlarının maketleri sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye–Fas Gençlik Değişimi Programı kapsamında Fas’ta bulunan gençler, Büyükelçi Kılıç’a hediye ve plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ev sahipliği ve sosyal bölüm

Program boyunca konuklara ikramlar sunuldu. Büyükelçi Mustafa İlker Kılıç ile Askeri Ataşe Sinan Devrim Ural, davetlilerle tek tek ilgilenip sohbet etti; tören başında karşıladıkları misafirlerin tebriklerini program sonunda da kabul ettiler. Kılıç konuşmasını, şehit ve gazileri rahmetle anarak tamamladı.