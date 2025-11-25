Ramazan Büyükkılıç Yarın Defnedilecek: Memduh Büyükkılıç'ın Ağabeyi Vefat Etti
Kayseri'de vefat haberi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, sabah saatlerinde 86 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazesi; 26 Kasım Çarşamba günü, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
HAYATINI KAYBEDEN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ'IN AĞABEYİ RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ, YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK.