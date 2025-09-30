Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in Şirketi ACS BM'nin 'Kara Liste'sinde

BM raporu Batı Şeria'daki 158 şirketi açıkladı

ACS, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan ve 26 Eylül'de sunulan raporda, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 158 şirket arasında yer aldı.

Raporda belirtilen dönemde, 2 Ağustos 2019 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında faaliyet gösterdiği ifade edilen bu listede, 138'i İsrailli ve geri kalanı 10 farklı ülkeden 20 yabancı şirket olmak üzere toplam 158 firma yer aldı.

Basında 'kara liste' olarak anılan bu sıralamada 4 İspanyol şirketi bulunurken, bunlardan biri de Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in sahibi olduğu ACS oldu.

İspanya'nın El Pais gazetesi, ACS şirketindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde şirketin bu iddiayı reddettiğini, 'Orta Doğu'nun bu bölgesindeki her türlü faaliyetten uzak durduklarını ve derhal bu listeden çıkarılmayı talep edecekleri' ifadelerinin aktarıldığını belirtti.