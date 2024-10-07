Recai Kutan, Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Hayatını Kaybetti

Recai Kutan Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı Recai Kutan, hayatını kaybetti. Bu haber, partinin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu.

Sosyal Medyada Yapılan Açıklama

Saadet Partisi, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri paylaştı: "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı ve muhterem büyüğümüz Recai Kutan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun."

Kutan'ın kaybı, partisi ve sevenleri için derin bir üzüntüyle karşılandı. Bu vesileyle, Kutan'ın hayatta olduğu süre boyunca verdiği hizmetler ve siyasi mirası hatırlanacak.