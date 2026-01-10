Recep Bağlamış’tan 10 Ocak Mesajı: Gazetecilik Bir Fedakârlık Hikâyesi

Recep Bağlamış’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı'ndan kutlama ve takdir

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Bağlamış, zor şartlar altında dahi büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilere teşekkür ederek günlerini kutladı. Mesajında basın emekçilerinin doğru ve ilkeli habercilik çabalarını öne çıkardı.

"Doğru ve ilkeli haber almamız için yoğun gayret gösteren, zorlu şartlarda emek veren, daha adil bir dünya için çaba sarf eden gazetecilerimizin gününü tebrik ediyorum. Gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir fedakârlığın hikâyesidir. Görevi başında hayatını kaybeden gazeteci dostlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, görevine devam eden tüm gazetecilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum. Bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."

Bağlamış, mesajında mesleğin önemine dikkat çekerek gazetecilerin toplumsal işlevine ve fedakârlığına vurgu yaptı.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR AÇIKLAMA YAPTI.