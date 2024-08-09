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Renkli Figürlü Sıcak Hava Balonları Ürgüp Gökyüzünü Şenlendirdi

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında figürlü sıcak hava balonları, Ürgüp'te unutulmaz gösteri uçuşlarıyla renk kattı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:29
Renkli Figürlü Sıcak Hava Balonları Ürgüp Gökyüzünü Şenlendirdi

Ürgüp'te Renkli Gökyüzü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye ve 17 farklı ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları, Ürgüp'ün gökyüzünü renklendirdi. Festival, 3 Ağustos'tan bu yana çeşitli etkinliklerle süregeldi.

Etkinlikler ve Gösteriler

Nevşehir il merkezinin yanı sıra çevre ilçe ve beldelerde; konserler, sergiler, gastronomi etkinlikleri, atölyeler ve tiyatro gösterimleri düzenleniyor. Katılımcı ülkeler arasında Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsviçre bulunuyor.

Gökyüzünde Eğlence

Etkinlikler kapsamında Ürgüp Festival Alanı'nda hazırlanan figürlü sıcak hava balonları, sabah erken saatlerde gökyüzüne yükseldi. Falkonların yaklaşık bir saat boyunca Ürgüp semalarında uçuş gerçekleştirmesi, izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

Yerli ve Yabancı Pilotların Yorumları

- Evgheni Costiuc: "Kapadokya’nın eşsiz manzarasında uçuş yapmaktan keyif alıyorum. Burası çok özel bir yer." - Dinie Bosma: "Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında uçuş yapmak benim için büyük bir mutluluk."

Hafta Sonu Uçuşları Devam Ediyor

Hava koşullarının uygun olması durumunda, figürlü sıcak hava balonları, hafta sonunda Göreme beldesinde peribacaları ile dolu vadilerde gösteri uçuşlarına devam etmeyi planlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden katılan figürlü sıcak hava balonları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği gösteri uçuşu için peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, yaklaşık bir saat boyunca ilçe semalarında dolaştı.

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