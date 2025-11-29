Ressam Neriman Oyman Esenyurt'ta 'Sanatın İzinde' Söyleşisinde İlham Verdi

Ressam Neriman Oyman, Esenyurt Belediyesi'nin Kasım etkinliğinde 'Sanatın İzinde' söyleşisinde deneyimlerini paylaştı, kitaplarını imzaladı ve sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:42
Esenyurt Belediyesi'nin Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sanatın İzinde' söyleşisi, Kadın Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programda ressam Neriman Oyman, sanat hayatına dair deneyimlerini, düşüncelerini ve ilham kaynaklarını katılımcılarla paylaştı; resim sanatına yönelik merak edilen soruları yanıtladı.

Samimi anlatımı ve paylaştığı hikayelerle izleyicilere keyifli anlar yaşatan Oyman, söyleşi sonunda kitaplarını imzalayarak sanatseverlerle birebir sohbet etti.

Oyman'ın sözleri

'İyi ki Esenyurt’a geldim'

'Söyleşiye 1 ay öncesinden heyecanla hazırlandım. Bu heyecanımda da haklı çıktım. O kadar güzel karşılandım ki bu sıcaklık karşısında bahtiyar oldum. Emin olun bu kadar sıcak bir ortamı ilk kez yaşıyorum. Çok güzel sorular geldi, kitaplarımı imzaladım ve sanat hayatıma bir ivme kattı. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel insanla bir araya geldim, iyi ki buraya geldim. Yaptığım en güzel konuşmaydı bu. Özellikle bugün konuğu olduğum Sayın Valimiz Can Aksoy Bey’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki var; öyle bir güzel insan buraya geldi ve burayı cennet yapacağına yüzde yüz inanıyorum. Yolu açık olsun, Rabbim yar ve yardımcısı olsun.'

Gelecek etkinlikler

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerinin çeşitlenerek devam edeceğini belirterek, sanatseverleri önümüzdeki etkinliklere davet etti.

