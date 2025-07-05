Ressam Ömer Onay'ın Eserleri 'Bilinç Akışı Söyleşileri'nde Değerlendirildi

Ressam Ömer Onay'ın eserleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam eden 'Bilinç Akışı' sergisi kapsamında gerçekleştirilen 'Bilinç Akışı Söyleşileri''nin ikincisinde ele alındı. Yazar Ekrem Ayyıldız, AKM Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen etkinlikte, gerçek sanat eserlerinin dünyayı, insanı ve varlığı anlamaya katkı sunduğunu belirtti.

Ayyıldız, sanatta geleneğin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sanat eseri, varlığı anlamaya katkı sunar. Bu katkı, kadim zamanlardan bugüne intikal ederek gelmiştir. Gelenek, bu bağlamda kültür ve medeniyetin eş anlamlısı olarak da kullanılabilir" dedi.

Ayyıldız, gelenekte ortaya çıkan sorunların çeşitli krizlere yol açabileceğini ifade ederek, "Bugünden geleneğe baktığımızda bir karşıtlık kuruyoruz. Gelenek, kendisinden birden kurtulunabilecek bir anlayışa sahip değildir. Sanat, bu geleneğin taşıyıcılarından birisidir" diye konuştu.

Krizin Sanat Üzerindeki Etkisi

Krizin, gelenekteki değişim ve yenilikle beraber ortaya çıktığını belirten Ayyıldız, "Krizler, yeni ifade tarzlarını da beraberinde getiriyor. Genel olarak gelenek, sanat akımları içinde ya ret ya da kabul edilir ya da bir sentezle devam ettirilir. Buradaki kritik soru, 'gelenekten kaçış mümkün mü?' sorusudur" ifadesini kullandı.

Ayyıldız, modernizmin resim ve müzikte gelenek öncesine bir geri dönüş çabasıyla kendini gösterdiğini söyleyerek, "Bu ilkele dönüş bir anlamda öze dönüş çabasıdır. Resim, 'ilk ilkeleri'ne geri döndürülmek istenmektedir ve böylece geleneğin aşılacağı varsayılır" değerlendirmesinde bulundu.

Ayyıldız, gelenekten kaçmanın son tahlilde mümkün olmadığını vurgulayarak, "Gelenekten yararlanmadan bir eser ortaya koymak mümkün değildir. Onay'ın resminde bunu görmek mümkündür. Ömer Onay, gelenekle yeni bir arayış çerçevesinde ilişkiye girmiştir" dedi.

Sanatın Anlam Derinliği

Yüksek mimar Ahmet Yılmaz, bir nesneyi algılamak için sadece görme, dokunma ya da duymanın yeterli olmadığını, aynı zamanda kültürel birikim ve bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yılmaz, sanat eserini anlamanın biçimsel anlamın ötesinde, ürünün anlam dünyasını tanımaktan geçtiğini dile getirdi.

Yılmaz, "Ömer Onay’ın resmini kavramak için onun eserlerindeki figürlerin biçimsel anlamlarının ötesine geçmemiz gerekiyor. Onun resimlerinde, canlı ve cansız geometrik örüntülerin bir zemin üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu anlamda Ömer Onay’ın eserlerinin dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, elde edilen form ve figürlerin sanatçının anlam dünyasının bir yansıması olduğunu belirterek, "Salt biçimsel okumalar, bize sanat eseriyle ilgili yeterli bilgiyi sunmayacaktır. Onay'ın ölçek, soyutlama ve derinlik bağlamında ortaya koyduğu eserler, kültürel olarak geldiğimiz medeniyet birikiminin izlerini taşıyor. Onay’ın resimlerindeki figürlerin ardışık gelişimi, minyatürde olduğu gibi anlamsal olarak bir tekrar olarak okunamaz" dedi.

Yılmaz, ayrıca Onay'ın eserlerinin gerçekliği ve masalsılığı bir arada sunduğunu belirterek, "İslam sanatı doğayı asla reddetmez ama onu soyutlayarak ortaya koyar. Bu İslam sanatının bilinçli bir çabasıdır. Onay'ın eserlerinde de sonsuz bir zeminde nesneleri bozmadan soyutlama çabası hakimdir" ifadelerini kullandı.

Ressam Ömer Onay'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam eden "Bilinç Akışı" sergisi kapsamında "Bilinç Akışı Söyleşileri"nin ikincisi yapıldı.

Ressam Ömer Onay'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam eden "Bilinç Akışı" sergisi kapsamında "Bilinç Akışı Söyleşileri"nin ikincisi yapıldı.