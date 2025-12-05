Rize Anzer Yaylası'nda Ayı 30 Kovanı Telef Etti: Anzer Balı Üreticisi İsyanda

Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Yaylasında bir ayının arılığa girerek kovanları ve sera ürünlerini yok ettiği bildirildi. Olay, İkizdere ilçesine bağlı Turgutlar mahallesinde yaşayan üretici Muzaffer Turgut'un arılığında meydana geldi.

Ayının arılığa verdiği zarar sonucunda 30 peteğin telef olduğunu ve arılığın hemen yanındaki seradaki tüm mahsulün de zarar gördüğünü aktaran üretici tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Arıyı da ayı gibi koruma altına alın da bal..."

Üreticinin Tepkisi ve Talepleri

Muzaffer Turgut, yaşananları şu ifadelerle anlattı: "Bu yıl mahallemize bir ayı dadandı. Değil demirden çelikten kafes hiç bir şey fayda etmiyor ayıya. Balkonun bir tarafında demirden korkuluk yaptık, ona da tırmandı yukarıya çıktı. 30 peteği telef etti. Bir tane ne arı kaldı, ne kovan kaldı, ne bal kaldı! Böyle bir şey olur mu, bizi evden alacak. Devlet buna bir çare bulsun. Vurması da yasak. Artık değil bal, dükkanımızı yiyecek. Gelsin jandarma bu vaziyetimizi bir görsün. Gelsin buna bir çare bulsunlar. Bu ayı arıcılığı Anzer’de mahvetti. 500 bin TL masraf ettim bir şey kalmadı. Servetimi buraya yatırdım yine fayda etmedi"

Alınan fiziki önlemlerin ayıyı durdurmadığını vurgulayan Turgut, "Ufak bir sera etmiştim onu da yedi. İçerisinde yeter ki bir canlı olsun içerisinde hemen kırıyor. Beton döktük betonu kopardı. Tel örgü yaptık, spiralle ile kesemezsin, ayı dişiyle kesti. Arıyı da ayı gibi koruma altına alında bal yiyelim biraz" diyerek yetkililerden çözüm talep etti.

