Rize Belediyesinden Temizlik Görevlisine Duygusal Doğum Günü Kutlaması

Rize Belediyesi’nden Anlamlı Sürpriz

Rize Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 15 yıldır görev yapan İsmail Yılmaz için özel bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Yılmaz, 52. yaş gününde Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’ndayken eşi ve kızının videolu mesajıyla karşılaştı.

Video Mesajla Duygusal Anlar

Kızının video mesajında, "Merhaba babacığım. Nasılsın? Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Seninle olmaktan, senin kızın olmaktan mutluluk duyuyorum,” sözleri ile kalbini doldurdu. Ardından eşi Hatice Yılmaz da, "İyi ki doğdun İsmail Bey. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun." diyerek mutluluğunu paylaştı.

Kutlamada Duygular Zirveye Çıktı

Anne ve kızı, ellerinde pasta ile İsmail Yılmaz’ın yanına gelerek onun doğum gününü kutladı. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ferdi Beyaztaş ve mesai arkadaşlarının katılımıyla, duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Yılmaz’ın gözleri doldu.

Bir Babanın Duygusal Yorumları

İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sürprizinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. "Bu yaşıma kadar böyle bir duyguyu, böyle bir anıyı hiç yaşamadım," dedi. Kızının konuşmasının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Kızımın burada ne işi var?" diye düşündüğünü anlattı.

Bir Kızdan Duygusal Mesaj

Aydanur Yılmaz, babaların kıymetini vurgulayarak, "Bu meslekte babam çalışıyorsa bizler için, bize helal ekmek getirebilmek için çalışıyor," diyerek babasına teşekkürlerini iletti.

Rize Belediyesince temizlik personeli İsmail Yılmaz için doğum gününde sürpriz kutlama yapıldı. Yılmaz, gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rize Belediyesince temizlik personeli İsmail Yılmaz için doğum gününde sürpriz kutlama yapıldı. Yılmaz, gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rize Belediyesince temizlik personeli İsmail Yılmaz için doğum gününde sürpriz kutlama yapıldı. Yılmaz, gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rize Belediyesince temizlik personeli İsmail Yılmaz için doğum gününde sürpriz kutlama yapıldı. Yılmaz, gazetecilere konuya ilişkin açıklamada bulundu.