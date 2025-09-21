Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Koçdüzü Yaylası yolunda gerçekleşen heyelanda, yayla yolunu açmaya çalışan iş makinesi son anda kurtarıldı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:28
Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

Rize Çamlıhemşin'de iş makinesi heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu

Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, iki gündür etkili olan yağışın ardından kapanan yayla yolunu açma çalışması yapan bir iş makinesi, meydana gelen heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bölgede yaşanan sağanağın etkisiyle Koçdüzü Yaylası yolunda toprak kayması meydana geldi. Yayla yolunu ulaşıma açmaya çalışan iş makinesi, yamaçtan kopan toprağın kaymasıyla büyük tehlike atlattı.

Olay anına ilişkin görüntülerde, yayla yolunda temizlik çalışması yapan iş makinesinin operatörü'nün heyelanı fark ederek aniden uzaklaştığı görülüyor. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı ve çalışma sırasında yaşanan tehlike saniyelerle atlatıldı.

Olayla ilgili yetkililer ve bölge ekipleri, benzer risklere karşı uyarılarda bulundu ve yolların durumunu kontrol etmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
2
Tunus ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri – İsrail'in 'Soykırımı' Protesto Edildi
3
Yılmaz'dan Özel'e Yanıt: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Türkiye-ABD Gündemi
4
Intervision Moskova'da: Vietnamlı Duc Phuc birinci oldu
5
Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü