Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

Rize Çamlıhemşin'de iş makinesi heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu

Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, iki gündür etkili olan yağışın ardından kapanan yayla yolunu açma çalışması yapan bir iş makinesi, meydana gelen heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bölgede yaşanan sağanağın etkisiyle Koçdüzü Yaylası yolunda toprak kayması meydana geldi. Yayla yolunu ulaşıma açmaya çalışan iş makinesi, yamaçtan kopan toprağın kaymasıyla büyük tehlike atlattı.

Olay anına ilişkin görüntülerde, yayla yolunda temizlik çalışması yapan iş makinesinin operatörü'nün heyelanı fark ederek aniden uzaklaştığı görülüyor. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı ve çalışma sırasında yaşanan tehlike saniyelerle atlatıldı.

Olayla ilgili yetkililer ve bölge ekipleri, benzer risklere karşı uyarılarda bulundu ve yolların durumunu kontrol etmeye devam ediyor.