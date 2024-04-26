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Rize'de ardı ardına meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Rize'de akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, arızalanan bir otomobile peş peşe iki aracın daha çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 00:12
Rize'de ardı ardına meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Rize'de yaşanan üzücü bir trafik kazasında, arızalanan bir otomobile çarpan ardışık iki araç sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Olay yerinden alınan bilgilere göre, Levent Dalmış (35) yönetimindeki 53 LB 189 plakalı araç, Rize'den Artvin istikametine seyir halindeyken Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde arıza verdi.

Aracını ittirmeye çalışan Dalmış'a, aynı yönden seyreden Yusuf K. tarafından kullanılan 53 DC 113 plakalı araç çarptı. Bu çarpışmanın ardından Muhammet Ş.C. idaresindeki 34 GLF 790 plakalı araç, Yusuf K.'nın aracına çarptı.

Kaza sonucunda Levent Dalmış ve Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Ancak Levent Dalmış'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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