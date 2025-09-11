Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü

Rize'de engebeli arazide yuvarlanan turist hayatını kaybetti

Ardeşen Eskiarmutluk köyünde meydana geldi

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38), futbol oynadığı sırada uzaklaşan topu almak için engebeli araziye girdi.

Dengesini kaybeden M.S.A., yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü. Olayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde engebeli arazide yüksekten yuvarlanan turist öldü. Olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.