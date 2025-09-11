Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü

Rize Ardeşen'de Eskiarmutluk'ta konaklayan Suudi uyruklu M.S.A. (38), topu almak için girdiği engebeli arazide yaklaşık 150 metreden yuvarlanarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:36
Ardeşen Eskiarmutluk köyünde meydana geldi

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Eskiarmutluk köyünde bir işletmede konaklayan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38), futbol oynadığı sırada uzaklaşan topu almak için engebeli araziye girdi.

Dengesini kaybeden M.S.A., yaklaşık 150 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü. Olayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

