Rize'de Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisine Veda

Rize'nin Muradiye beldesinde yaşanan talihsiz bir trafik kazasında 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Küçükkazdal, hayatını kaybetti. Küçükkazdal, dün kullandığı 41 ADJ 883 plakalı otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Küçükkazdal’ın cenazesi, Köprübaşı Camisi'nde düzenlenen bir törenle defnedilmek üzere sonsuzluğa uğurlandı. Törene, merhumun ailesinin yanı sıra Rize Vali Yardımcısı Murat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Cenaze namazı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırıldı. İsmail Küçükkazdal, Köprübaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Yaralı Eşinin Durumu

Ayrıca, kazada yaralanan eşi Neriman Küçükkazdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındadır ve sağlık durumuyla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.