Rize'de Koruyucu Aile Şenliği Coşkusu

Rize'de Koruyucu Aile Şenliği Düzenlendi

Rize'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Koruyucu Aile Şenliği" gerçekleştirildi. Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğiyle Portakallık Mahallesi'nde düzenlenen bu etkinlikte, katılan çocuklar farklı parkurlarda oynayarak bolca eğlendi.

Vali Baydaş'tan Önemli Açıklama

Etkinlikte konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Koruyucu ailelerimiz, özellikle aile şefkati ve aile himayesi görmesi gereken evlatlarımızı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şemsiyesi, gözetimi ve kontrolü altında sahiplenen ailelerin oluşturduğu bir topluluk. Şehrimizde de 24 ailede 30 evladımız koruyucu aile gözetiminde," dedi.

Koruyucu Aile Olmanın Getirdiği Mutluluk

Etkinliğe katılan 48 yaşındaki Mehmet Çelik, 6 aydır koruyucu aile olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık, çok sevindik. Evlendiğimizden itibaren uzun süren tedavilerimiz oldu. Dünyaya getirmek önemli değil. Önemli olan onu büyütmek, en güzel şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek."

Gösterilerle Dolu Bir Program

Şenlikte ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, çocuklar için denizde gösteri yaptı. Bu gösteri, etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı.

Rize'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Koruyucu Aile şenliği" yapıldı.

Rize'de, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Koruyucu Aile şenliği" yapıldı.