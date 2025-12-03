Rize'de Yoğun Kar Yağışı: Avusor ve Huser Yaylalarında Zor Anlar

Rize'nin Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Etkili

Avusor ve Huser yaylalarında akşam saatlerinde başlayan kar

Rize’de geç gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Geçtiğimiz yıl Rize’de Ekim ayında başlayan kar yağışı bu yıl beklenenden daha geç geldi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Huser yaylalarında akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış, sürücülere ve bölgeyi ziyaret için giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yetkililer, yüksek kesimlere çıkmayı planlayanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceği belirtildi.

RİZE’DE GEÇ GELEN KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.