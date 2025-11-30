Rize Engindere Mahallesi'nde 3 Katlı Binanın Kömürlüğünde Yangın

Rize Engindere Mahallesi'nde kömürlüğünde yangın

Rize merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında, 3 katlı bir apartmanın altında bulunan kömürlük bölümünde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangının sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, kömürlüğün tamamını sardı ve üst katlara sıçrama korkusu paniğe yol açtı.

Müdahale ve tahliye

Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın araç yolu bulunmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahale için hortumu yamaçtan taşıyarak olay yerine ulaştırmak zorunda kaldı.

İtfaiyenin titiz ve hızlı çalışması sonucu yangın, üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

RİZE’DE BİR BİNANIN KÖMÜRLÜĞÜNDE ÇIKAN YANGIN ÜST KATLARA SIÇRAYACAK KORKUSUYLA PANİĞE NEDEN OLDU