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Roketsan Yeni Ürünlerini SAHA EXPO'da Tanıttı

Roketsan, SAHA EXPO'da PUSU, L-OMTAS ve LG-155 ürünlerini tanıtarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:46
Roketsan Yeni Ürünlerini SAHA EXPO'da Tanıttı

Roketsan, Yeni Ürünlerini SAHA EXPO’da Sergiledi

Roketsan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda bu yıl, maliyet etkin yeni ürünleri olan PUSU, L-OMTAS ve LG-155’i tanıttı. Fuarda, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, PUSU hakkında önemli bilgiler verdi.

Murat İkinci: PUSU'nun Öne Çıkan Özellikleri

Murat İkinci, "PUSU, asimetrik savaş ortamında özellikle hareketli alandaki kuvvetlerimiz için güdümlü mühimmat fırlatan bir sistemdir" ifadelerini kullandı. Yeni ürünlerin tanıtımı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yenilikçi yaklaşımını ve uluslararası alandaki rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.

SAHA EXPO Hakkında

SAHA EXPO, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenmekte olup, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, altı bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyon, savunma sanayii alanındaki en son yenilikleri sergilemek için önemli bir platform oluşturmaktadır.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük...

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Roketsan, SAHA EXPO'da bu yıl maliyet etkin yeni ürünleri olan PUSU, L-OMTAS ve LG-155'i tanıttı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (sağ 2) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük...

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Roketsan, SAHA EXPO'da bu yıl maliyet etkin yeni ürünleri olan PUSU, L-OMTAS ve LG-155'i tanıttı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci (sağ 2) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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